"Monuments Man" Harry Ettlinger gestorben

Der als Teil der "Monuments Men" berühmt gewordene Harry Ettlinger ist tot.

Der in Karlsruhe geborene Ettlinger sei bereits am Sonntag im Alter von 92 Jahren im US-Bundesstaat New Jersey gestorben, hieß es am Mittwoch in einem Nachruf in der Lokalzeitung "The Star-Ledger". Ettlinger war der letzte noch lebende "Monuments Man" gewesen.

Mit den "Monuments Men", einer Spezialeinheit der Alliierten, hatte Ettlinger im Zweiten Weltkrieg zahlreiche Kunstschätze vor der Vernichtung gerettet und an die früheren Besitzer zurückgegeben. Ettlinger war 1938 in die USA ausgewandert und mit 19 Jahren als "Monuments Man" zurückgekehrt. Hollywoodstar George Clooney hat die Geschichte der "Monuments Man" vor einigen Jahren verfilmt.