„Für immer Kult“ – Guido Cantz reitet auf der Retro-Welle

Spaß versteht er schon seit fast zehn Jahren. Jetzt bittet Guido Cantz zu einer Mischung aus Re­troshow und Ratespiel über Dinge, die „Für immer Kult“ sind. Und das ist längst nicht alles, was der Mann in den kommenden Monaten so treibt. „Langweilig“, ahnt Cantz, „wird es in diesem Herbst nicht...