Das sind die „Curvy Supermodels“ 2018

Die Castingshow „Curvy Supermodel“ geht in die dritte Runde. Mit dabei sind 20 Kandidatinnen. Eine davon ist Viktoria. Sie studiert BWL in Bremen. Die 24-Jährige will zeigen, dass man auch mit Kurven schön sein kann.

Foto: RTL2 / RTL II