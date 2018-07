Medienmacher-Kolumne von Kai-Hinrich Renner: Fehlplanung beim WDR

Es war die Aufmachermeldung in den NDR-Hörfunk-Nachrichten am Donnerstagvormittag: Mehr als 5000 deutsche Wissenschaftler würden in scheinwissenschaftlichen Zeitschriften veröffentlichen ohne jede Qualitätskontrolle ihrer Forschungsergebnisse, meldete der Sender. Weltweit seien gar 400.000 Forscher...