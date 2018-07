BGH-Urteil zum Rundfunkbeitrag – was sich jetzt ändert

Früher gab es in Wohngemeinschaften eine eiserne Regel: Wenn es unerwartet an der Tür klingelt, macht man erst einmal nicht auf. Es könnte ja jemand von der Gebühreneinzugszentrale (GEZ) sein, um zu überprüfen, wie viele Radios und Fernseher man so in der Wohnung verteilt hat. Diese Kontrollen, um...