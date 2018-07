WDR-Doku „Nacht im Revier“ hält nicht, worauf der Titel hoffen lässt

Wenn es Nacht wird im Revier ... So ähnlich fingen in den 60er-Jahren Filme über das verruchte Rotlichtmilieu an. Doch damit hat diese WDR-Reportage nichts zu tun. Stattdessen hat sich Reporter Christian Dassel auf einen Streifzug durch eine Nacht im Ruhrgebiet gemacht und erzählt mithilfe...