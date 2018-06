„Mein Hund, dein Hund“: Vox-Sendung besucht Hundebesitzer

Dieser vermaledeite Hund macht, was er will. Erst springt er wie ein Känguru dem Gast entgegen, dann läuft er in die Küche, hebt das Hinterbein und pinkelt in die Ecke. „Macht er das öfter?“, fragt Besucherin Melanie, verdutzt über so ein unerzogenes Verhalten. Hundebesitzerin Concetta beteuert:...