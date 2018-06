Zehntausende Fans feiern bei "Rock im Park"

Vor dem Einlass: das regennasse Gelände in Nürburg.

Nach dem Gewitter auf dem Campinggelände am Nürburgring.

Der Frontmann Jim Adkins (l) von der amerikanischen Alternative-Rock-Band Jimmy Eat World auf der "Rock am Ring"-Bühne.

Nicht zu heiß, nicht zu kalt, kein Regen: Bei bestem Festival-Wetter hat das Musikspektakel "Rock im Park" begonnen. Zehntausende Rock-Fans strömten am Freitag auf das Zeppelinfeld in Nürnberg. Die Veranstalter erwarteten rund 70 000 Besucher und damit etwas weniger als im Jahr zuvor.

Auf drei Bühnen drehten Musiker wie die Punkrock-Band Bad Religion schon am Nachmittag mächtig auf. Am Abend standen noch Headliner wie die Foo Fighters und Gorillaz auf dem Programm.

Weniger Glück mit dem Wetter hatten dagegen die rund 70 000 Besucher beim Zwillingsfestival "Rock am Ring" in der Eifel. Die campenden Fans hatten dort schon in der Nacht zum Freitag mit einem Gewitter zu kämpfen.

Zu beiden Veranstaltungen haben sich rund 80 Bands angekündigt. Die Festivals enden am Sonntag.