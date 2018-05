Nächstes Jahr wird’s romantisch

Mit knapp 59 000 Zuschauern hat Florian Battermann in seiner Komödie am Altstadtmarkt die erfolgreichste Saison hinter sich. Fast 9000 mehr Zuschauer als im Jahr zuvor. „Das lag natürlich an Fernsehstars wie Hugo Egon Balder und Jürgen von der Lippe“, erklärt der Prinzipal. Er selbst hängt vor...