Humboldt-Forum öffnet schrittweise

Berlin Der künftige Generalintendant des Humboldt-Forums in Berlin, Hartmut Dorgerloh, will im Herbst eine Choreographie für eine schrittweise Öffnung des Hauses vorlegen. Der erste Teilbereich solle zum 250. Geburtstag Alexander von Humboldts im Herbst 2019 in Betrieb gehen, spätestens zwei Jahre später...