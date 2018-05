Florian Silberreisen – Ein bisschen Sport im Schlagerhimmel

Braunschweig Männer dominieren „Das große Schlagerfest“ in der Volkswagenhalle. Auf Helene will Silbereisen nicht verzichten, aber es ist nicht die Fischer.

Für die heißen Momente waren bei diesem Schlagerfest einmal nicht die Frauen zuständig, von vier Tänzerinnen in knappen Outfits einmal abgesehen. Insofern war der große Schlagerabend mit Volksmusik-Allzweckwaffe Florian Silbereisen am Donnerstag in der Braunschweiger Volkswagenhalle ein ungewöhnliches Erlebnis.

Längst vorbei sind die Zeiten, in denen als Kulissen Bauernhäuser oder Äppelwoi-Schenken aufgebaut wurden. Heute ähneln Schlagerfestivals Popkonzerten, bis hin zu hitzespendenden Flammenwerfern. Nicht zuletzt dank Silbereisens Omnipräsenz haben die Schlager die nächste Generation erobert…

Nur die Lieder sind dieselben geblieben. Gefeiert wird immer noch mit Griechischem Wein, „Ich komm zurück nach Amarillo“ und Wolfgang Petrys Hits. Selbst einer der Künstler, die Silbereisen mitgebracht hat, Shootingstar Ben Zucker, präsentiert nur ein einziges eigenes Lied: „Na und?!“ Gut, auf dem einjährigen Weg vom „Toilettenputzer auf die großen Bühnen“, so Silbereisen, gibt es noch nicht so viele Hits. Immerhin, die 4500 Zuschauer in der Stadthalle singen mit dem 34-Jährigen mit der rauhen, ja heiseren, so gar nicht schlagertypischen Stimme auch gern Songs von Reinhard Mey, Bonnie Tyler und Westernhagen.

Für die sexy - und akrobatischen - Momente sorgen vor allem die durchtrainierten DDC-Breakdancer, die über Hip-Hop hinaus auch zu Schlager tanzen und für den einzigen Trachten-Lederhosen-Moment des Abends sorgen. Mit aufgeknöpften Hemden oder gar freiem Oberkörper bereiten die fünf athletischen Jungs dem nach wie vor in der Mehrzahl weiblichem Schlagerpublikum optische Höhepunkte. Auch hier ist zu spüren: Schlager soll heute vor allem auch für die Jüngeren attraktiv gemacht werden.

Der Ablauf der fast auf die Sekunde genau dreieinhalbstündigen Show ist perfekt durchgeplant. Längen gibt es nicht, dafür eine gut abgestimmte Mischung aus Stimmungskrachern und leiseren Songs. „Ruf Teddybär 1-4“, ein Lied über einen kleinen Jungen im Rollstuhl und empathische Lastwagenfahrer, mit dem einst Jonny Hill die Hitparade eroberte, ist so ein rührender Moment. Rampensau Florian Silbereisen überzeugt das Publikum auch in der Stille.

Spaß und stilvolle Hüftschwünge bei gecoverten Schlagern garantiert Entertainer Ross Antony, der stets gut gelaunt die Herzen der Fans trifft. Sämtliche Schlager-Klischees von Herzschmerz über ewige Liebe bis Heimat-Sehnsucht, immerhin verpackt in neue Lieder, präsentiert Silbereisen mit seinen „Klubbb 3“-Band-Kollegen Jan Smit aus den Niederlanden und Christoff De Bolle aus Belgien.

Silbereisen überrascht mit einer Helene, der einzigen Frau unter den singenden Künstlern des Abends - Helene Nissen ist erst 21 Jahre alt, wirkt durch runde Brille und eine Stimme, an die man sich erst noch gewöhnen muss, aber eher wie 16. Eine Marketingstrategie? Das Publikum feiert die ESC-Vorentscheids-Kandidatin von 2017. „Ihr seid so cool“, piepst Silbereisens neuer Schützling dankend.

Das Highlight ist für viele auch Alt-Barde Jürgen Drews, der erst nach der Pause auftritt und - als Senior des Abends - eher ruhig und durchaus mit selbstironischen Nuancen seine Hits zusammen mit dem Publikum feiert. „Ich nehm‘ Euch alle mit nach Mallorca“, verspricht er. Tatsächlich lassen sich die Zuschauer nie lumpen, machen es den Sängern auf der Bühne leicht, sich wohlzufühlen, verbringen viel Zeit im Stehen oder tanzen sogar auf den tribünenmit. Schlager leben kann auch eine Form von Sport sein.

Gesungen wird live, die Musik kommt allerdings wieder vom Band. Bei Eintrittspreisen zwischen knapp 50 und knapp 90 Euro ist das eigentlich nicht recht einzusehen. Für das Publikum allerdings kein Grund, den Abend nicht bis zum Schluss um genau 23 Uhr ausgiebig zu zelebrieren.