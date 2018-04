Lola-Verleihung: Promis auf dem roten Teppich

Die Schauspielerin Eleonore Weisgerber lächelt in die Kamera.

Paula Beer kam in Silber.

Zusammen in Schwarzweiß: der Regisseur Fatih Akin und die Schauspielerin Diane Kruger.

Berlin In Berlin geben sich Stars über Stars aus der deutschen Film- und Fernsehbranche angekündigt. Das Erste überträgt die Verleihung des Deutschen Filmpreises ab 22 Uhr.

Mehr als 1900 prominente Gäste haben sich am Freitagnachmittag zur Verleihung des Deutschen Filmpreises in Berlin versammelt. Beobachtet von zahlreichen Fans begann auf dem roten Teppich vor dem Palais am Funkturm das große Schaulaufen der Stars.

Zu den Schauspielern und Regisseuren, die zur Lola-Gala kamen, gehörten Frederick Lau, Anke Engelke, Oskar Roehler und Samuel Finzi. Auch Marie Bäumer, Charly Hübner, Fatih Akin, Sandra Hüller und Diane Kruger wurden erwartet. Mit gleich zehn Nominierungen ging das Drama "3 Tage in Quiberon" von Emily Atef über das Leben von Romy Schneider als Favorit ins Rennen.

Am Start sind auch Produktionen wie Fatih Akins NSU-Film "Aus dem Nichts" und das DDR-Drama "Das schweigende Klassenzimmer" von Lars Kraume. Durch die Show führen Iris Berben als Präsidentin der Deutschen Filmakademie und der Schauspieler Edin Hasanovic.

