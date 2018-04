„Bachelor in Paradise“: RTL startet im Mai neue Kuppelshow

Beim „Bachelor“ oder der „Bachelorette“ hatten sie kein Glück mit der Liebe. Das soll sich nun ändern. Deshalb schickt RTL 14 Ex-Kuppelshow-Kandidaten in ein Resort in Thailand – für das neue Format „Bachelor in Paradise“.Jetzt hat der Sender die liebeshungrigen Teilnehmer bekanntgegeben. Während...