Erste Biennale der Roma in Berlin

Am Maxim-Gorki-Theater in Berlin startet am 7. April die Roma-Biennale. Das viertägige Festival unter dem Motto „Come out now!“ präsentiert Theater, Konzerte, Performances und die Ausstellung „Gypsyland“, die das Werk des Künstlers Damian Le Bas (1963-2017) zeigt. Gorki-Regisseurin Yael Ronen...