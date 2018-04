Besuch auf den sieben Toninseln

Die Oud ist ein leises Instrument, „schwangere Laute“ nennt sie Bahaa Almansour aufgrund ihrer Form. Der 27-Jährige hat sie noch in Syrien studiert, arbeitete als Musiklehrer am Gymnasium in Homsk, bevor der Krieg kam und der Einberufungsbefehl drohte. Da setzte er sich über die türkische Grenze...