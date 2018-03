„Polizeiruf“ aus Magdeburg: Feuer und Familienzwist

Es scheint allmählich so, als käme kaum ein Kommissariat noch ohne hauseigenen Psychologen aus. Beim „Polizeiruf 110“ in Magdeburg ist das jetzt der Kriminalpsychologe Niklas Wilke (Steven Scharf), den der Kriminalrat angefordert hat. Wilke soll künftig für ein besseres Betriebsklima sorgen. Was...