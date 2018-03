„Sturm der Liebe“: Mona Seefried steigt nach fast 13 Jahren aus

Fast 13 Jahre spielte sie in der Serie „Sturm der Liebe“ mit. Nun heißt es für Schauspielerin Mona Seefried (60) Abschied nehmen. Sie steigt aus der ARD-Erfolgsserie aus. Das teilte die Programmdirektion des Ersten am Montag mit. In Folge 2921, die voraussichtlich am 16. Mai zu sehen sein wird, ist...