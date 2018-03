„Tatort“: Darum ist Korruption in der Pflege so verbreitet

Schon die erste Szene des Bremer „Tatorts“ betrübt, weil sie in einem Telefonanruf das ganze Elend verdichtet, mit dem viele Deutsche am Ende ihres Lebens konfrontiert sind – wenn natürlich auch krimihaft-überhöht: Der Rentner Horst Claasen (Dieter Schaad) sitzt in seiner Wohnung auf dem Ehebett,...