Mondrians Erben wollen Bilder zurück

Krefeld Die Erben von Piet Mondrian (1872 -1944) verlangen von der Stadt Krefeld die Rückgabe von acht Bildern des niederländischen Malers. Die Forderungen waren in einem Artikel in der „New York Times“ erhoben worden. Die Werke waren 1950 im Kaiser-Wilhelm-Museum in Krefeld aufgefunden und inventarisiert...