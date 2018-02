Die Gala der Goldenen Kamera 2018 war ein Abend voller Glanz

Goldene Kamera 2018: Das sind die Gewinner

Naomi Watts wird mit der Goldenen Kamera als „beste Schauspielerin International“ ausgezeichnet. Im vergangenen Jahr startete Watts mit gleich zwei Rollen im Serienbusiness durch: Sie spielte in der Fortsetzung der TV-Serie „Twin Peaks“ mit und stand für die Netflix-Serie „Gypsy“ vor der Kamera. Auch im Kino konnte man Naomi Watts bewundern. In „Schloss aus Glas“ überzeugte sie ebenso wie in „The Book of Henry“. „Sie ist ganz sicher eine der wandlungsfähigsten Stars in der ersten Riege Hollywoods“, lobt die Redaktion der Goldenen Kamera.

Foto: Noam Galai / Getty Images