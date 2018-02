ZDF-Krimi „Ein starkes Team“ bewegt sich beinahe auf Testbild-Niveau

Wenn gelegentlich vom Fernsehen als Grundversorger die Rede ist, was meinen wir da eigentlich? Ein mediengesättigtes Grundnahrungsmittel? Also so etwas wie Graubrot: unauffällig, massenhaft verfügbar, im Geschmack erwartbar, demnach hauptsächlich nahrhaft und auch einem gleichgültigen Gaumen der...