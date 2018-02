Umstrittenes Wandgedicht zieht um

Nach dem Wirbel um ein angeblich sexistisches Gedicht des Lyrikers Eugen Gomringer an der Fassade einer Berliner Hochschule springt nun sein oberfränkischer Wohnort Rehau im Landkreis Hof ein: An der Außenwand des städtischen Museums am Marktplatz soll künftig großflächig das auf Spanisch verfasste...