Ciao Mussolini

Ein kahlköpfiger Mann in stramm sitzender Uniform fällt buchstäblich vom Himmel, mitten ins heutige Rom: Mehr als 70 Jahre nach seinem Tod ist Italiens faschistischer Diktator Benito Mussolini zurückgekehrt – zumindest in einer neuen Filmkomödie. „Sono Tornato“ („Ich bin wieder da“) ist gestern in...