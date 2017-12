Eine Regisseurin siegt

Die aus Österreich stammende Dokumentarfilmerin Elizabeth Spira erhält den mit 15 000 Euro dotierten Lessing-Preis für Kritik 2018. Die 74-Jährige sei eine „Grande Dame einer schonungslosen österreichischen Selbstbetrachtung“, teilte die Jury am Freitag in Wolfenbüttel mit. In ihren Beiträgen zeige...