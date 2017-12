Wolfgang Bahro alias Jo Gerner: Der beliebte Schurke aus GZSZ

Es gab da eine Episode in Jo Gerners Leben, die war Wolfgang Bahro (57) eigentlich auch zu blöd. Der von dem Schauspieler in der RTL-Daily-Soap „Gute Zeiten, schlechte Zeiten“ (GZSZ) verkörperte Star-Anwalt saß in einem Plot im Rollstuhl. Die Story sah vor, dass er deshalb einen Guru aufsucht. Der...