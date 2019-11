Zu viele Löcher im Netz

„Hallo, hallo ...? Haaalooo?“ – Mitten im Handy-Gespräch passiert es plötzlich: Der am anderen Ende ist weg, nicht mehr zu hören. Da ist wohl jemand mit seinem Handy in einem Funkloch gelandet. Natürlich fällt dabei niemand in ein echtes Loch. Gemeint ist das Mobilfunknetz, das an dieser Stelle...