Wie sich ein Denkmal selber schützt

Grüne Flecken im Gesicht? Das hört sich nicht gesund an. Es sei denn, es geht um eine Statue. Dann ist die Grünfärbung gut, sagen Experten. Viele Denkmäler, alte Kirchendächer und Münzen werden mit der Zeit grün. Das liegt an dem Material Kupfer. Es reagiert bei Feuchtigkeit mit Stoffen in der...