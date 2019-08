Bei jedem Wetter oben

Um zur Arbeit zu kommen, muss Philipp Otte in einen wackeligen Korb steigen und damit in die Luft fahren. Denn sein Arbeitsplatz ist nicht etwa ein Schreibtisch in einem Büro. Er arbeitet zwischen Blättern und Ästen. Als Baumpfleger kümmert sich der 27-Jährige um Bäume in der Stadt...