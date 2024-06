Gladbeck. Bislang Unbekannte sind in Gladbeck in ein Einfamilienhaus eingedrungen. Die Polizei bittet um Hinweise. Das sind die bisherigen Fakten.

Die Polizei hat die Ermittlungen in einem Einbruchsfall aufgenommen, der sich in Gladbeck ereignet hat. Sie bittet um Hinweise, die zur Aufklärung der Tat führen.

Bislang Unbekannte sind in ein Einfamilienhaus an der Brauckstraße eingedrungen. Die Polizei gibt als Tatzeit an: zwischen Donnerstag (20. Juni), 8 Uhr, und Freitag (21. Juni), 11.30 Uhr.

Die Einbrecher hebelten laut Bericht die Haustür des Einfamilienhauses auf. Sie durchwühlten mehrere Räume. Ob Gegenstände entwendet wurden, ist noch unklar.

Zeugenhinweise nimmt die Polizei unter der Nummer 0800/2361 111 entgegengenommen.