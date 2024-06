Leipzig. EM-Auftakt für Cristiano Ronaldo: Portugal trifft mit seinem Superstar heute in der Gruppe F auf Tschechien. Das Spiel im Live-Ticker.

Die meisten Augen werden heute auf ihn gerichtet sein: Cristiano Ronaldo. Der portugiesische Superstar startet mit seiner Nationalmannschaft in die Europameisterschaft 2024. Erster Gegner in der Gruppe F ist heute Abend (21 Uhr/ARD und MagentaTV) Tschechien. Doch Portugal hat mehr zu bieten als den 38-jährigen Ausnahmespieler:

Neben Ronaldo laufen sich an diesem Abend etliche Stars war. Etwa Regisseur Bruno Fernandes, 29, von Manchester United. Und Bernardo Silva, 29, den Manchester Citys Trainer Pep Guardiola als einen der besten Spieler beschreibt. Auch Verteidigungshüne Ruben Dias, 27, von City. Es gibt noch Joao Felix, 24, vom FC Barcelona und Rafael Leao, 25, von Inter Mailand. Zusammengerechnet kommen alleine die fünf auf einen geschätzten Marktwert von 340 Millionen Euro.

Am Teamhotel von Portugals Fußball-Nationalmannschaft in Leipzig soll es Polizeiangaben zufolge am Montag zu einer Rangelei gekommen sein, bei der ein portugiesischer Journalist verletzt wurde. Ausschnitte aus einer Live-Übertragung des portugiesischen Senders SIC legen nahe, dass es eine Auseinandersetzung des Moderators mit mehreren Fußball-Fans gab. Zunächst hatte die „Bild“-Zeitung über den Vorfall berichtet.

Portugal gegen Tschechien: Fanzone in Leipzig wieder geöffnet

Nach einer kurzen wetterbedingten Unterbrechung ist die EM-Fanzone in Leipzig wieder geöffnet. Später könne es zwar noch regnen aber das Schlimmste sei überstanden, teilte eine Sprecherin für die Fanzone auf dem Leipziger Augustusplatz am Dienstag auf Anfrage mit. Wegen eines angekündigten Unwetters musste die Fanzone zwischenzeitlich schließen. Die dunklen Wolken mit örtlichen Schauern seien vorbeigezogen.

Der Deutsche Wetterdienst warnte für Sachsen am frühen Abend vor schweren Gewittern mit Hagel und schweren Sturmböen. Allerdings war zunächst nicht genau klar, wann das Unwetter Sachsen erreicht und ob es auch Leipzig trifft. In Berlin, Köln, Düsseldorf, Dortmund und Gelsenkirchen waren am Dienstag öffentlichen Fan- und Public-Viewing-Bereiche wegen möglicher Unwetter geschlossen worden.