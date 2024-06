Leiferde. Silke Bistry gestaltet außergewöhnliche Moos- und Pflanzenbilder. Warum ihre Kunden keinesfalls einen grünen Daumen brauchen.

Das beschauliche Örtchen Leiferde entwickelt sich immer mehr zum Anlaufpunkt für Freunde und Freundinnen des Kunsthandwerks. Nun gibt es in unmittelbare Nähe zum Unsahof, beziehungsweise nur ein paar Meter weiter entlang der Hauptstraße, ein weiteres nicht alltägliches Angebot: das Geschäft DesignmitGrün. Seit Anfang Juni widmet sich Silke Bistry ihrem, wie sie selbst sagt, „Steckenpferd“ der Innenbegrünung.

Leiferde: Neuer Laden bietet extravagante grüne Innengestaltung

Auch großformatige Deckenwerke, beispielsweise für Konferenzräume, bietet Silke Bistry an. © FMN | Reiner Albring

Die gelernte Zierpflanzengärtnerin, die viele Jahre in der Baumschule und dem Natursteinhandel arbeitete, hat sich in Leiferde „ein zweites Standbein“ geschaffen und möchte ihre Passion, die zu Hause mit kleinen Moosbildern begann, „nach außen tragen“. Ihre exklusiven Pflanzenbilder finden vor allem an Wänden und Decken Platz, werden unter anderem gestalterisch in der Gastronomie oder der Arbeitswelt eingesetzt.

Die pflanzlichen Wandbilder sind auch schalldämmend. © FMN | Reiner Albring

Nun möchte Silke Bistry die pflanzlichen Kunstwerke auch einem breiteren Publikum zugänglich machen, denn „sie sind einfach nur faszinierend und absolut pflegeleicht, nur hinstellen oder anbringen und genießen. Sie halten viele Jahre, müssen nicht gegossen werden, haben keinen Schädlingsbefall und sind zudem schalldämmend und antistatisch“. Das Zaubermittel hierbei heißt Glycerin, damit werden die Pflanzen bearbeitet, ihnen das Wasser entzogen und sie stabilisiert.

Pflanzvasen sowie selbst gehäkelte Kissen gehören auch zum Sortiment von DesignmitGrün. © FMN | Reiner Albring

Die Handarbeit hat natürlich ihren Preis und mit etwa 500 Euro pro Quadratmeter Moosbild müssen die Kunden schon rechnen. „In unserer Region gibt es nichts Vergleichbares. Hier steht bei der Raumbegrünung absolut die Ästhetik im Vordergrund“, betont Silke Bistry. Das gelte auch für ihr weiteres Sortiment, zu dem unter anderem große Pflanzvasen zählen, „die man nicht überall sieht“.

Aber auch jeden Menge Geschenkideen von der Duftrose über Hydrokulturen bis hin zu gestrickten Dingen, die als Einzelstücke unter dem Label sibi firmieren. Mit ihrem Angebot sieht sich die Zierpflanzengärtnerin als prima Ergänzung zum Unsahof: „Es ist eine kleine kreative Ecke, da passe ich mit der Innenbegrünung gut rein. Leiferde ist ein Interessantes Dorf, hier werden die Leute angesprochen, die sich für Handwerk interessieren.“

Wer möchte, kann im Workshop selbst ein Moosbild kreieren

Geöffnet hat DesignmitGrün jeweils donnerstags und freitags von 15 bis 18 Uhr. Weitere Termine sind nach Absprache möglich. Und für Menschen, die selbst gerne handwerkeln und ein Moosbild erstellen möchten, bietet Silke Bistry Workshops an. Der erste findet am 27. Juni statt. Er ist für 4 bis 6 Personen gedacht und kostet 75 Euro. Weitere Informationen und Anmeldungen unter https://www.designmitgruen-bistry.de/.

