Die Zutaten für diese Leckerbissen können Sie fast alle auf Halde im Haus haben. Perfekt, sollte sich einmal spontan Besuch ankündigen.

Diese beerigen Blätterteig-Teilchen schmecken am besten, wenn sie, noch warm aus dem Ofen kommend, direkt ins Schnäbelchen fliegen. Vielleicht noch mit einem Klecks angeschlagener Sahne … ganf köftlich! Die buttrige Mandelcreme haben wir uns ein bisschen von unseren dänischen Nachbarn abgeguckt. Sie wird auf TK-Blätterteig ausgestrichen und mit Beeren und mürben Streuseln getoppt. Statt Beeren kann man auch ganz dünn geschnittene Apfelviertel nehmen, die mit etwas Zitronensaft und viel Zimt vermischt fächerförmig auf die Creme drapiert werden. Tja, dagegen kann jeder gekaufte Kuchen so was von abzwitschern!

Schnelle Beeren-Mandel-Streifen

Zutaten für ca. 12 Stück:

1 Packung TK-Blätterteig (450 g; 6 Platten)

300 g gemischte Beeren (z.B. Johannisbeeren, Erdbeeren, Himbeeren und Heidelbeeren)

130 g weiche Butter

100 g brauner Zucker

5 Tropfen Bittermandelaroma

2 Eier (Größe M)

150 g Mehl

50 g gemahlene Mandeln (ohne Haut)

2 EL Milch

1 EL Puderzucker

Backpapier

1 Blätterteigplatten nebeneinanderlegen und auftauen lassen. Inzwischen Beeren verlesen bzw. waschen und abtropfen lassen. Johannisbeeren von den Rispen streifen. Für die Mandelcreme 80 g Butter, 50 g Zucker und Bittermandelaroma mit den Schneebesen des Handrührgerätes cremig rühren. 1 Ei trennen. Eiweiß und 1 Ei nacheinander unter die Buttercreme rühren. 50 g Mehl und Mandeln mischen und kurz unterrühren. Für die Streusel 50 g Butter schmelzen. 100 g Mehl und 50 g Zucker mischen, Butter zufügen und zu Streuseln verkneten.

2 Backofen vorheizen (Ober-/Unterhitze: 200 °C/Umluft: 180 °C). Je 3 Teigplatten auf 2 mit Backpapier belegte Backbleche legen. Von jeder Platte an jeder langen Seite einen ca. 1 cm breiten Streifen abschneiden. Diese Streifen auf die langen Seiten der Platten legen und mit einem Messerrücken einkerben. Eigelb mit Milch verquirlen und Teigplatten damit bestreichen. Je ca. 2 EL Mandelcreme in die Mitte der Platten geben und verstreichen, Ränder dabei frei lassen. Beeren auf die Creme streuen. Streusel auf die Beerenstreifen streuen.

3 Beerenstreifen blechweise im heißen Ofen ca. 20 Minuten backen. Herausnehmen und auskühlen lassen. Streifen mit Puderzucker bestäubt servieren.

Zubereitungszeit ca. 1 Stunde

Pro Stück ca. 6 g E, 21 g F, 32 g KH, 350 kcal

fmg