Das Originalrezept hat uns ein Newsletter-Leser mitsamt seiner Entstehungsgeschichte zugespielt. Hier meine Version aus dem Eat Club.

Der unverwechselbare Geschmack der pakistanischen Küche hat eine Ursache. Oder besser gesagt eine ganze Menge davon: Gewürze. Und zwar viele und reichlich.

Auch bei diesem Gericht sollte, um ein komplexes Aroma zu erzeugen, beim Würzen nicht gekleckert, sondern geklotzt werden. Das Originalrezept haben wir von einem unserer Newsletter-Leser bekommen, der es wiederum von einem alten Freund aus Pakistan hat (lieben Dank, Herr Seifert). Dabei haben wir uns die Freiheit genommen, bei der Zusammensetzung der Zutaten ein klein wenig zu experimentieren.

In unserer Versuchsküche haben wir das ganze schließlich nachgekocht und fotografiert. Und es sah genauso gut aus wie auf dem Bild und schmeckte köstlich.

Hier noch eine passende Weinempfehlung: ein schöner, fruchtbetonter Riesling oder ein leicht blumiger Gewürztraminer.

Pakistanisches Hähnchen mit Porree und Paprika

Zutaten für 4–6 Portionen:

1 Brathähnchen (ca. 2 kg)

1 rote Zwiebel

1 große Stange Porree

1 rote Paprika

3 reife Tomaten

1 Stück Ingwer (ca. 3 cm)

2 Knoblauchzehen

2 EL flüssiger Honig

75 ml Orangensaft

Salz

1 TL Chiliflocken

1 TL Kurkumapulver

1 ½ TL Garam Marsala

1 TL gemahlener Kreuzkümmel

2 EL Öl

200 g Basmatireis

1 kleines Bund Koriander

1 Hähnchen in Brust, Flügel, Ober- und Unterkeule zerteilen. Die Brust nochmal in 2–3 Stücke zerteilen. (Aus der übrig gebliebenen Hähnchenkarkasse eventuell eine Brühe kochen.) Zwiebel schälen und würfeln. Porree putzen, längs halbieren und waschen, in Scheiben schneiden. Paprika putzen, waschen und klein schneiden.

2 Tomaten waschen, putzen und klein würfeln. Ingwer und Knoblauch schälen. Ingwer fein reiben, Knoblauch fein hacken. Alles mit Honig, Orangensaft, 1 TL Salz und allen weiteren Gewürzen zu einer Soße verrühren.

3 Öl in einem Bräter erhitzen. Hähnchenteile rundherum kräftig goldbraun anbraten. Herausnehmen und in dem Bratfett Zwiebeln, Paprika und Porree leicht anschwitzten. Hähnchen wieder dazugeben und mit Tomaten-Honig-Soße übergießen, so dass alle Hähnchenteile gleichmäßig damit überzogen sind. Zugedeckt ca. 20 Minuten bei schwacher Hitze köcheln lassen, dabei mehrmals umrühren.

4 Inzwischen Reis in kochendem Salzwasser nach Packungsanweisung garen. Koriander waschen, trocken schütteln und hacken. Hähnchen mit Reis auf Tellern anrichten. Mit Koriander bestreut servieren. Dazu schmeckt frisches Naanbrot.

Zubereitungszeit ca. 1 Stunde

Pro Portion ca. 39 g E, 28 g F, 36 g KH, 560 kcal

fmg