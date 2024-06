Isenbüttel. Die Samtgemeinde feiert 50-jähriges Bestehen. Im Fest-Buch von Bürgern für Bürger kommt auch überraschendes ans Tageslicht.

Was macht eine Samtgemeinde aus? Natürlich die Menschen, die dort ihr Lebensglück gestalten. Und genau um die geht es, wenn die Samtgemeinde Isenbüttel am Samstag ihr 50-jähriges Bestehen feiert. Damit viele Augenblicke der vergangenen Jahrzehnte auch bleibenden Eindruck hinterlassen, haben die Verantwortlichen im Rathaus eigens ein Buch verfassen lassen, in dem mehr als 70 Bürgerinnen und Bürger zu Wort kommen.

Zum Jubiläum plaudern die Isenbütteler aus dem Nähkästchen

Auf Papier gebracht hat ihre Schilderungen, Erlebnisse oder auch Anekdoten der Isenbütteler Journalist und Buchautor Reiner Silberstein. Gemeinsam mit Fest-Organisatorin Claudia Reckel hat er sich sieben Abende mit den Bürgerinnen und Bürgern in gemütlicher Runde zusammengesetzt. Themenschwerpunkte waren dabei Dorfentwicklung, Feuerwehr, Gewerbe, Freizeit, Vereine, Bildung und natürlich Verwaltung und Politik.

„Es war erstaunlich, was für Dinge die Leute erzählt haben. Es waren absolut lustige und sehr interessante Runden. Es sind völlig überraschende Sachen ans Tageslicht gekommen, die einen baff gemacht haben“, erklärt Silberstein lachend bei der Buchvorstellung im Isenbütteler Ratshaus. Und auch genau dies sei die Intention gewesen, denn als Samtgemeindebürgermeister Jannis Gaus mit der Idee auf ihn zugekommen sei, sei sofort klar gewesen „wir schreiben keine normale Chronik auf“.

Stattdessen erwartet den Leser auf 103 Seiten ein Spiegel der Zeiten. Erzählt von ganz normalen Bürgern, die einen Querschnitt aus allen Mitgliedsgemeinden bilden. Allein schon das Buchcover sticht ins Auge, denn es blicken den Leser alle an, die an diesem Buch mit dem Titel „Von hier“ mitgewirkt haben. Es ist ab sofort für 20 Euro Selbstkostenpreis im Rathaus, der Isenbütteler Schreibdiele und dem Calberlaher Schuhhaus Salge erhältlich. Die Auflage beträgt 1000 Stück.

In Isenbüttel steigt die NDR-Party ab 18 Uhr

Verkauft wird es selbstverständlich auch, wenn am Samstag von 9 Uhr auf dem Gutshof ordentlich gefeiert wird. Erster Samtgemeinderat Jürgen Wisch hofft dabei auf rund 1000 Besucher. Die erwartet ein buntes Programm, das fast ausschließlich die Menschen aus Isenbüttel gestalten, sowohl musikalisch als auch kulinarisch. Eine Ausnahme gibt es indes doch, wenn ab 18 Uhr die NDR-Party mit Andreas Kuhlage und DJ Florian Stolz steigt. Als Special für den Isenbütteler Nachwuchs gibt es von 13.30 bis 16 Uhr ein Kinderfest im Pfarrgarten mit Hüpfburg und Schminkaktion.

Mehr wichtige Nachrichten aus dem Landkreis Gifhorn lesen:

Täglich wissen, was in Gifhorn passiert: