Berlin. Zwei Männer wurden laut Staatsanwaltschaft in der Schweiz festgenommen. Was bislang zu den Hintergründen bekannt ist.

Nach einem Tötungsdelikt in Spandau an einem 18-Jährigen auf offener Straße in Berlin-Spandau sind ein 17- und ein 21-Jähriger in der Schweiz festgenommen worden. Die beiden Tatverdächtigen befinden sich seit Dienstagnachmittag dort in Haft, wie die Berliner Generalstaatsanwaltschaft und Polizei am Mittwoch mitteilten. Die Berliner Behörden hatten demnach einen europäischen Haftbefehl erstellt, sodass die beiden jungen Männer festgenommen werden konnten. Den Ort oder die Örtlichkeit, wo die mutmaßlichen Täter in der Schweiz festgenommen wurden, wollte eine Sprecherin der Berliner Generalstaatsanwaltschaft auf Nachfrage unserer Redaktion nicht nennen.

Auch zur Herkunft von mutmaßlichen Tätern und dem Opfer wollte sich die Sprecherin zum jetzigen Zeitpunkt nicht äußern. Zu möglichen Tatmotiven konnte sich die Sprecherin ebenfalls nicht weiter äußern. Sie sagte lediglich, dass die Täter derzeit noch in der Schweiz von Ermittlern vernommen werden.

Opfer soll mit Stichwaffe und Schuss getötet worden sein

Die Tat ereignete sich am Nachmittag des 6. Mai im Spandauer Ortsteil Falkenhagener Feld. Mehrere Menschen hatten gegen 15.20 Uhr die Polizei alarmiert. Zunächst berichteten mehrere Medien über Schüsse aus einem fahrenden Auto heraus. Das hatte die Staatsanwaltschaft bislang nicht bestätigt.

Nach Informationen der Berliner Morgenpost soll das Opfer zunächst mit einem Messer angegriffen worden sein. Als es am Boden lag, soll noch ein Schuss aus einer Waffe abgegeben worden sein. Mehrere Zeugen fanden den jungen Mann mit blutenden Wunden auf und leisteten erste Hilfe. Eine Augenzeugin berichtete der Berliner Morgenpost damals: „Sein Gesicht war kreidebleich.“ Minuten später trafen dann die Beamten in der Straße Im Spektefeld Ecke Hauskavelweg ein und sperrte die Gegend ab. Reanimationsversuche blieben erfolglos.

Weiteren Informationen der Berliner Morgenpost zufolge soll es sich bei dem getöteten Mann um einen Flüchtling aus der Türkei handeln, der sich seit einigen Monaten in Berlin aufhielt. Er war demzufolge in einer nahegelegenen Unterkunft für Geflüchtete gemeldet, lebte aber auch in einer Wohnung in unmittelbarer Nähe zum Tatort. Zur Unterbringung in der Unterkunft sagte eine Sprecherin, dass sie dies „weder bestätigen noch dementieren“ könne.

Die Gewerkschaft der Polizei (GdP) hatte am Tattag von einer „Hinrichtung“ gesprochen und einen Bezug zur organisierten Kriminalität in Berlin hergestellt. So hieß es, dass es in Spandau zu spüren gewesen sei, wie es zwischen verfeindeten Clans zu Auseinandersetzungen gekommen sei. Den Bezug zur Clankriminalität bestätige die Staatsanwaltschaft bislang ebenfalls nicht. mit dpa