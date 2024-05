Frankfurt/Main. Der ehemalige Vorstandschef der Deutschen Bank, Rolf Breuer, ist tot. Breuer starb nach längerer Krankheit im Kreis seiner Familie.

Der frühere Vorstandschef der Deutschen Bank, Rolf Breuer, ist tot. Der ehemalige Vorstandssprecher und Aufsichtsratsvorsitzende sei am Mittwoch im Alter von 86 Jahren nach längerer Krankheit im Kreise seiner Familie verstorben, teilte die Deutsche Bank am Donnerstag in Frankfurt mit. (pcl/dpa)