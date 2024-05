Essen. Junge Fußballer und Fans des FC Bayern können mit etwas Glück zwei Plätze für das Fußballcamp im Europa-Park gewinnen. Ein Gewinnspiel.

Auch im Jahr 2024 stellt der FC Bayern KIDS CLUB mit Unterstützung des Europa-Park in Rust bei Freiburg die FC Bayern KIDS CLUB Fußballcamps auf die Beine. Bis zu 150 talentierte Nachwuchskicker können hier ihrem Traum, eines Tages im Trikot des FC Bayern München um die Meisterschaft zu spielen, ein Stückchen näher kommen. In Deutschlands größtem Freizeitpark haben die Kids die Möglichkeit, an ihrer Balltechnik zu feilen und nebenbei über 100 Attraktionen und Shows hautnah zu erleben – das sind doch genau die Ferien, die sich junge Fußballer wünschen.

Mit etwas Glück können Sie dabei sein. Gemeinsam mit dem Europa-Park verlosen wir 1 x 2 Plätze für das Camp vom 22.07. bis 26.07. 2024 für 10- bis 13-Jährige. Der Preis beinhaltet fünf Tage Fußballcamp mit Übernachtungen in urigen Blockhütten im Camp Resort, täglichem Fußballtraining sowie Eintritt in den Europa-Park, Verpflegung und Rund-um-die-Uhr-Betreuung. Das Gewinnspiel läuft bis zum 21.05.2024.

Hier geht es zu unserem Gewinnspiel.

2011 wurde das erste FC Bayern KIDS CLUB Fußballcamp für talentierte Jungen und Mädchen im Europa-Park veranstaltet – ein absolutes Highlight für jeden Nachwuchskicker!

Die Kids verbringen fünf Tage im Europa-Park, übernachten in urigen Blockhütten im Camp Resort und trainieren täglich unter der Anleitung von ausgebildeten Trainern des FC Bayern. Verpflegung, Rund-um-die-Uhr-Betreuung und exklusive Fußball-Kleidung gehören ebenfalls dazu.

Der FC Bayern Kids Club im Europa-Park in Freiburg geht auch dieses Jahr wieder an den Start.

In den Camps können sich insgesamt bis zu 150 junge Fußballer zwischen 9 und 13 Jahren unter den Augen der Top-Trainer auf dem Rasen beweisen.

Tägliche Trainingseinheiten und spritziger Sommerspaß ergeben in Kombination ein innovatives Fußballkonzept, bei dem die Nachwuchsförderung groß geschrieben wird.

Termine der FC Bayern KIDS CLUB Fußballcamps im Europa-Park:

22.07. - 26.07.2024

05.08. - 09.08.2024

26.08. - 30.08.2024