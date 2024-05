Braunschweig. Unsere Kolumnistin hat nächtlichen Besuch im Garten. Die Schnecken entwickeln sich zur Plage, weil sie jegliche Gemüsepflanzen auffuttern.

Ich bin ein großzügiger Mensch. Und ich habe nichts gegen Schnecken. Wirklich nicht. Als Kind richtete ich ihnen sogar Schuhkartons mit Löchern ein, in die ich jeden Tag frische Salatblätter legte. Seit kurzem haben sich meine Gefühle Schnecken gegenüber aber verändert. Das liegt an unserem Garten, den die Schnecken in diesem Jahr scheinbar besonders gern aufsuchen. Jeden Morgen entdecke ich auf unserer Terrasse zentimeterlange Schleimspuren, die genau dort enden, wo sie nicht enden sollten: in meinen halbhohen Beeten rund um die Terrasse. In die Beete hatte ich Petersiliensamen gepflanzt, aus denen bereits wohlgeformte Blätter wuchsen. Ein paar Tage später waren alle von den Schnecken aufgefuttert. Genauso erging es meinen zarten Paprika- und Tomatenpflänzchen, die ich hegte und pflegte, bis die Schnecken-Invasion kam. Nun bin ich, was Schnecken im Garten (und nicht im Schuhkarton) anbelangt, absolut unwissend. Sollte ich die Chemiekeule schwingen, um wenigstens die verbliebenen Pflänzchen zu schützen? Lassen sich Schnecken so überhaupt abhalten? Vielleicht reicht es, ein Netz aufzuspannen, um die kleinen Plagegeister zu vertreiben. Ich werde mich schlau machen müssen. Mich wundert nur, wie treffsicher Schnecken sein können. Und ich frage mich, wie viele Meter sie in einer einzigen Nacht wohl zurücklegen können? Schließlich sind Schnecken nicht die schnellsten Tiere – die hungrigsten allerdings scheinen sie hingegen tatsächlich zu sein.

