Wolfenbüttel. In vielen Städten gehören E-Roller zum Stadtbild mit dazu, andere verbannen sie schon wieder – in Wolfenbüttel sucht man sie vergebens.

E-Scooter spielen in Unfallstatistiken für 2023 wie in Wolfenbüttel kaum eine Rolle: So gab es eine Unfallbeteiligung von neun Fällen im vergangenen Jahr, heißt es. Zum Vergleich: In Wolfsburg, so zeigt es die Verkehrsstatistik für 2023, waren E-Scooter an 30 Verkehrsunfällen beteiligt. Die drei in Wolfsburg ansässigen Verleiher verfügen laut Polizei über etwa 1500 dieser Elektrokleinstfahrzeuge, wird berichtet. Einen drastischen Schritt ist nun die Stadt Gelsenkirchen gegangen: Sie hat die Nutzung aller Leihroller verboten. An diesem Samstag müssen alle Roller aus der Stadt verschwinden.

Das ist die eine Seite. Andere sagen: E-Scooter hätten sich in vielen Städten als praktische, schnelle und umweltfreundliche Fortbewegungsmittel etabliert, loben sowohl Hersteller als auch so mancher Nutzer. Doch in Wolfenbüttel sieht es anders aus: Hier sind zwar vereinzelt E-Scooter in Privatbesitz unterwegs, jedoch haben größere Anbieter bisher keinen Fuß gefasst. Woran liegt das?

So äußert sich die Stadt Wolfenbüttel zu E-Scootern

Es habe Überlegungen hinsichtlich des Aufstellens von E-Scootern gegeben. Anfang 2022 wurde eine entsprechende Vorlage beschlossen, konkreter sei es seitdem jedoch nicht geworden, teilt Stadtsprecher Thorsten Raedlein mit. Mit Blick auf den Markt sei es laut Stadtverwaltung so, dass sich viele Anbieter aus dem Geschäft zurückziehen würden oder sich zusammengeschlossen hätten. Insbesondere das Jahr 2022 sei für die Branche ein Jahr der Konsolidierung gewesen. Ob Wolfenbüttel noch im Fokus der noch verbliebenen Unternehmen sei, könne nicht gesagt werden.

Die Stadt spielte 2022 verschiedene Szenarien durch: Die reichten von „kein E-Scooter Verleih in Wolfenbüttel“, „Free-Floating-Verleih von E-Scootern“, „Stationsbasierter Verleih von E-Scootern“ oder „Anteilig stationsbasierter Verleih von E-Scootern“. Die Stadt wurde seinerzeit beauftragt, „mit Anbietern für die E-Scooter Verleihsysteme Kooperationsvereinbarungen im Sinne des Szenario 1d abzuschließen“ – also entschied man sich für den anteilig stationsbasierten Verleih.

Dazu hieß es, dass, als Kompromiss zwischen den Varianten „Free Floating“ und „Stationsbasiert“, eine Mischform angestrebt werden könnte. Und weiter: „In diesem System gibt es in der Innenstadt (und gegebenenfalls an weiteren Orten mit einer hohen Nutzungsdichte) ein weitgehendes Parkverbot und nur an einigen Stationen die Möglichkeit, E-Scooter abzustellen. Im Stadtzentrum ist die Nutzungsdichte am höchsten.“

Im Zentrum gebe es die meisten Fußgänger – und es würden die meisten Konflikte erwartet. Mit den innerstädtischen Stationen könnten diese Konflikte minimiert werden, so die Stadtverwaltung. Um das Geschäftsgebiet aber für Anbieter attraktiv zu halten, sei im restlichen Stadtgebiet das Free-Floating-System zulässig. Und weiter: „Behinderungen durch unsachgemäße Nutzung lassen sich auch hier nicht ausschließen. Eine besondere Häufigkeit an einem Ort ist jedoch deutlich weniger wahrscheinlich.“

So äußern sich die Betreiber der E-Scooter

Nachfrage bei Anbietern: Die Firma Tier teilt mit, dass seitens der Firma bereits im Jahr 2022 Interesse bekundet wurde, in Wolfenbüttel E-Scooter aufzustellen. Seinerzeit hätten sie an einem Interessenbekundungsverfahren teilgenommen, jedoch keine Rückmeldung der Stadt Wolfenbüttel erhalten. Ein Start in Wolfenbüttel sei derzeit dementsprechend nicht in Planung.

Die Firma Bolt äußerte sich auf Nachfrage bislang nicht.

Das hat eine Umfrage zu E-Scootern in der Wolfenbütteler Innenstadt ergeben

Eine Umfrage in der Wolfenbütteler Innenstadt zeigt ein geteiltes Meinungsbild: Eine Gruppe Jugendlicher befürwortet E-Scooter in Wolfenbüttel. „Andere Städte haben das auch, nur wir nicht“, argumentieren die Heranwachsenden. „So käme man auch ohne Auto besser voran“, meint ein Mädchen aus der Gruppe, „und das wäre doch auch besser für die Umwelt.“

In anderen Städten sieht man, wie diese Scooter überall herumliegen und teilweise Wege blockieren, die für Schwerbehinderte oder Rettungsfahrzeuge bestimmt sind. Ehepaar aus Wolfenbüttel zu E-Scootern.

Ein älteres Paar hingegen sieht keine Notwendigkeit für E-Scooter in Wolfenbüttel: „In anderen Städten sieht man, wie diese Scooter überall herumliegen und teilweise Wege blockieren, die für Schwerbehinderte oder Rettungsfahrzeuge bestimmt sind“, erklärt der Mann.

Andere Städte haben das auch, nur wir in Wolfenbüttel nicht. Ein Heranwachsender zum Thema E-Scooter.

Eine Familie mit zwei Kindern hält E-Scooter ebenfalls für überflüssig in Wolfenbüttel. „Die sind viel zu gefährlich“, findet die Mutter. Ihr Partner fügt hinzu: „Ein Blick auf Städte wie Braunschweig zeigt, dass E-Scooter dort nur Chaos im Verkehr und auf Gehwegen verursachen.“

Das sagt die Polizei Wolfenbüttel zu E-Scootern

Das Polizeikommissariat Wolfenbüttel teilt mit, dass es zum Aufstellungsbeginn aus Peine und Salzgitter viele Beschwerden darüber gab, dass die Mietroller nicht an dafür vorgesehenen Stellen abgestellt wurden und dass diese zum Teil andere Verkehrsteilnehmer behindert haben. Mit der Zeit habe sich das aber reguliert, sodass mittlerweile von einem „normalen Verkehrsmittel“ gesprochen werden könne.

E-Scooter in Wolfsburg, die herumliegen. © regios24 | Lars Landmann

Die Polizei verweist darauf, dass das Fahren mit dem E-Scooter auch Gefahren mit sich bringe, vor allem bei nassen und rutschigen Straßenverhältnissen. Es wird eine vorsichtige Fahrweise empfohlen, die an die Wetterbedingungen angepasst werden muss.

Wichtig sei laut Polizei zudem, dass die Benutzung von E-Scootern im öffentlichen Raum der Promillegrenze von Kraftfahrzeugen unterliegt und nicht – wie oft fälschlicherweise angenommen werde – der beim Fahren eines Fahrrades. Auch das Führen eines E-Scooters unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln sei nicht zulässig. Gerade in diesem Bereich würden vermehrt Ordnungswidrigkeiten oder Straftaten festgestellt.

So werden E-Scooter in umliegenden Städten genutzt

In Peine hat das E-Scooter-Unternehmen Bolt zum 31. März den Betrieb der 150 im Umlauf befindlichen E-Scooter eingestellt. Hierbei habe es sich um eine wirtschaftliche Entscheidung des Unternehmens gehandelt. Weitere 150 E-Scooter des Unternehmens Tier sind noch in der Stadt in Betrieb.

In Salzgitter sei es zu Beginn der Einführung vermehrt zu Beschwerden wegen unsachgemäß abgestellter oder liegengelassener E-Scooter gekommen. Diese Beschwerdephase habe sich aktuell jedoch überwiegend beruhigt. Die Firma Bolt habe seit Ende März alle E-Scooter aus dem Stadtgebiet zurückgezogen. Aktuell befinden sich von der Firma Tier 148 E-Scooter in Salzgitter, 108 davon seien derzeit aktiv und die übrigen 40 inaktiv.

Die Stadt Helmstedt teilt mit: Hier wurden keine E-Scooter durch Betreiber abgestellt. Privatpersonen würden E-Scooter nutzen. Probleme damit gäbe es nur selten, weil nur wenige Menschen damit durch das Stadtgebiet fahren würden.

Mehr wichtige Nachrichten aus dem Landkreis Wolfenbüttel lesen:

Manche Biotonne stinkt in Wolfenbüttel zum Himmel

Giftige Bücher: Wie reagiert die Herzog-August-Bibliothek?

Bahntrassen-Nachnutzung könnte Kreis Wolfenbüttel viel kosten

Nach Motorradunfall: So meistert Wolfenbüttelerin das Leben

Alles muss raus: Depot in Wolfenbüttel kündigt Ausverkauf an

Täglich wissen, was in Wolfenbüttel passiert: