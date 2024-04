San Francisco. Das Paar setzt seine Versuche der Selbstvermarktung konsequent fort. Nun sollen Lifestyle-Themen den Erfolg bringen.

Mit zwei neuen Projekten setzen Prinz Harry (39) und Herzogin Meghan (42) ihre Zusammenarbeit mit dem Streamingdienst Netflix fort. Das Paar kündigte am Donnerstag (Ortszeit) über seine Produktionsfirma Archewell Productions zwei Doku-Serien an. Eine Serie, die von Meghan redaktionell begleitet werde, soll sich Lifestyle-Themen wie Kochen, Gärtnern, Unterhaltung und Freundschaften widmen. Das andere Projekt soll Einblick in die Welt des Profi-Polosports geben. Harry ist ein Anhänger des Reitsports. Titel und Sendedaten für die beiden Serien sind bislang nicht bekannt.

Millionendeals mit der Selbstvermarktung

Harry und die Ex-Schauspielerin Meghan („Suits“) hatten 2020 einen Deal mit Netflix über Filme, Serien und Angebote für Kinder verkündet. Drei Serien sind seitdem veröffentlicht worden. Die Dokureihe „Heart of Invictus“ dreht sich um den von Harry ins Leben gerufene Sportwettbewerb für kriegsversehrte Soldaten.

Mit der Serie „Harry & Meghan“ über das Ausscheiden des Paares aus dem engeren Kreis der britischen Königsfamilie landeten die beiden einen großen Erfolg - allerdings sorgten sie damit für erhebliche Missstimmung in der royalen Familie. Mit der Reihe „Live to Lead“ schauten sie auf das Leben von inspirierenden Führungspersönlichkeiten.

Start einer eigenen Produkte-Website

Meghan und Harry beiden hatten sich vor mehreren Jahren von ihren royalen Pflichten losgesagt und leben mittlerweile mit ihren beiden Kindern in den USA. Das Verhältnis zu der britischen Familie um König Charles III. gilt als zerrüttet. Vor allem müssen sie ihren Lebensunterhalt selbst verdienen. Dazu haben sie millionenschwere Verträge mit Verlagen und Online-Diensten abgeschlossen. Zuletzt erregten die beiden Aufmerksamkeit mit dem Start einer eigenen Produkt-Website.

Spotify hat Zusammenarbeit beendet

Harrys Biographie "Reserve" soll ihm mindestens 20 Millionen Euro Honorar beschert haben, und es landete in vielen Ländern auf Platz eins. Der Streaming-Riese Spotify hat allerdings eine millionenschwere Zusammenarbeit nach nur einer Produktion beendet. Damit bleibt es bei der Ausstrahlung von zwölf Folgen des Podcasts „Archetypes“, in dem Meghan mit Prominenten wie Sängerin Mariah Carey, It-Girl Paris Hilton oder Tennis-Star Serena Williams über Vorurteile gegen Frauen geredet hatte.

Spotify und das royale Paar hatten ihre Zusammenarbeit Ende 2020 verkündet. Damals wurden mehrere Serien angekündigt. US-Medien zufolge erfüllte das Projekt aber nicht die von Spotify geforderten Produktivitätsvorgaben. Daher werde das Paar nicht den vollen Wert des angeblich knapp 23 Millionen Euro schweren Vertrags erhalten.