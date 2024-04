Arnstadt. Für die Arnstädter Innenstadt: Brachflächen bebaut, Citymanagement gegründet, Problemimmobilien verringert

In der vom Thüringer Ministerium für Infrastruktur und Landwirtschaft herausgegebenen Broschüre „ Fallbeispiele zukunftsfähiger Stadtentwicklung“ steht die Stadt Arnstadt beispielhaft für gelungene Stadtentwicklung. Die Stadt Arnstadt beschloss im Jahr 2000 eine Richtlinie zur Vergabe von Fördermitteln, um Maßnahmen zur Erhaltung und Gestaltung von Gebäuden, insbesondere an Fassaden, Fenstern, Türen, Dächern und Dachaufbauten, aber auch an Werbeanlagen, zu fördern. Damit wurden bei über 100 Objekten das äußere Erscheinungsbild verbessert.

In der Innenstadt wurden unattraktive Brachflächen einer neuen Nutzung zugeführt. Im Bereich Marktstraße, Ledermarktgasse und Untere Marktstraße wurden drei ehemalige Brachflächen zusammen mit einem Straßenausbau neu gestaltet. An der öffentlichen Freifläche an der Unteren Marktstraße laden jetzt Sitz- und Liegemöglichkeiten zum Verweilen ein. Es wurden bespielbare Kunstobjekte aufgestellt. Unmittelbar angrenzend wurde an der Ledermarktgasse eine Fläche mit Spielgeräten ausgestattet. Dafür wurden insgesamt rund 2 Millionen Euro zur Verfügung gestellt, davon 700.000 Euro aus dem EFRE-Programm, 775.000 Euro Städtebauförderung und 525.000 Euro Eigenmittel der Stadt.

Seit 2010 organisiert der Verein Stadtkern den Bach-Advent als mittlerweile überregional bekanntes Fest. Dazu gibt es einen Verfügungsfonds im städtischen Haushalt. Die daraus finanzierten Maßnahmen müssen den Zielen im Sanierungsgebiet entsprechen. Dieser Fonds wird durch Städtebaufördermittel und private Gelder finanziert. Im Sommer zieht das Kleinkunstfestival „Künste in Haus und Hof“ viele Besucher an und belebt die wieder aufgebauten Höfe. Das Ende 2023 gegründete Citymanagement soll den Einzelhandel und die Gewerbetreibenden in der Innenstadt unterstützen.

Das als alte Wäscherei und frühere Gerberei bekannte Gebäude An der Weiße 36 wird von der Stadt vor dem Verfall gerettet und soll danach weiter veräußert werden. © Funke Medien Thüringen | André Heß

Fazit: In Arnstadt haben die Städtebaufördermittel zu einer deutlichen Aufwertung der Wohnfunktion in der Altstadt beigetragen. Ausgehend vom Jahr 2002 ist die Einwohnerzahl in der Altstadt um 12,2 Prozent auf 4.214 Einwohnende gestiegen. Wesentlicher Grund für den Zuzug von Familien sind neben den attraktiven Wohnangeboten die kurzen Wege zu Einkaufsmöglichkeiten, Schulen und Kindertageseinrichtungen. Seit 2015 verdoppelte sich nahezu der Anteil der ausländischen Bevölkerung im Altstadtgebiet, bedingt durch Zuzüge, aber auch durch die Ansiedlung von Unternehmen, die ausländische Arbeitnehmende beschäftigen.

Es gilt, im Monitorringgebiet „Altstadt“ weitere Sanierungsziele umzusetzen. Dies betrifft auch den Straßenbau. 2020 wurden im Landesmonitoring der Stadt Arnstadt nur noch 9 Problemimmobilien erfasst. Vier Eigentümer waren nicht erreichbar und fünf nicht zur eigenständigen Sanierung oder zum Verkauf bereit. Seit 2002 konnten bis einschließlich 2020 bereits 20 Problemimmobilien wieder einer Nutzung zugeführt werden. Als vorteilhaft erwiesen sich dabei das bürgerschaftliche Engagement und die Aktivitäten von privaten Investierenden, der Stadt und der beiden Wohnungsgesellschaften. Zur Unterstützung bauwilliger Eigentümer von historischer Bausubstanz, die sich nicht im Sanierungsgebiet befindet, wurde eine städtische Stiftung gegründet. Im Stadtzentrum wurden Einzelhandel, Dienstleister, Eigentümer, Kunstschaffende und Gastronomen in die Maßnahmen mit eingebunden. LEG Thüringen und private Investoren haben Standorte für den Eigenheimbau geplant, erschlossen und vermarktet.

In den vergangenen Jahren wurden in Arnstadt umfangreiche Maßnahmen durchgeführt, die hauptsächlich auf die historische Altstadt abzielten. Das Sanierungsgebiet sollte ursprünglich bis zum Jahr 2030 abgeschlossen sein. Derzeit wird jedoch über eine Verlängerung bis zum Jahr 2035 nachgedacht. Im Quartier „An der Weiße“ werden die noch nicht sanierten Plattenbaubestände schrittweise in den nächsten Jahren modernisiert. Für die Problemimmobilien beabsichtigt die Kommune, weitere Sicherungsmittel sowie Mittel für den Zwischenerwerb von Gebäuden einzusetzen. Es gibt noch unbebaute Flächen von 0,79 Hektar, die für potenzielle Wohnprojekte genutzt werden können, davon wurden 0,47 Hektar durch vorherige Abrisse freigelegt. In Zukunft ist aufgrund von Unternehmenserweiterungen und Neuansiedlungen, insbesondere durch das chinesische Unternehmen CATL, ein steigendes Verkehrsaufkommen in Arnstadt zu erwarten, wovon auch die Altstadt betroffen sein wird. Es wurden bereits Studien und Konzepte zur Verkehrsentlastung entwickelt. Die Umsetzung von Maßnahmen wie zur Senkung des motorisierten Individualverkehrs, zum Ausbau des öffentlichen Nahverkehrs, zur Verbesserung der Straßeninfrastruktur und des Radverkehrsnetzes habe bereits begonnen. (Schluss)