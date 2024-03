Vechelde. Die Gemeindeverwaltung lobt die Arbeiten an der Hildesheimer Straße, der Kreis-Behindertenbeirat ist empört – darum geht es genau.

Der eine jubelt, der andere ist enttäuscht: Das sind die zwei Seite dieser „Medaille“ – es geht um die Gehwegausbesserung an der gemeindeeigenen Hildesheimer Straße(Ortsdurchfahrt) in Vechelde.

Vecheldes Bürgermeister Tobias Grünert (CDU). © Peine | Privat

„Damit vollzieht die Gemeinde einen weiteren Schritt zur Verbesserung der Barrierefreiheit auf innerörtlichen Gehwegen“, teilt Vecheldes Bürgermeister Tobias Grünert mit – er ist in diesem Fall derjenige der jubelt, denn: „Die Ausbesserung stärkt die Sicherheit der Fußgänger nahe des Schulzentrums, insbesondere für die Schüler.“ Bei dieser Straßenunterhaltung hat die Gemeinde auf dem etwa. 35 Meter langen Teilstück auf der Südseite der Hildesheimer Straße westlich der Kreuzung zur Straße „Am Schützenplatz“ Unebenheiten beseitigen und im Anschluss neue Gehwegsteine verlegen lassen – die Kosten: etwa 7.000 Euro.

Barrierefreiheit – „das ist blanker Hohn“

So weit die eine Seite der „Medaille“, nun die andere – die von Horst Kunz,dem Vorsitzenden des Landkreis-Beirats für Menschen mit Behinderung. „Nach meiner Ortsbesichtigung bin ich entrüstet“, nimmt der Vechelder kein Blatt vor den Mund: „Bei dieser Bordsteinabsenkung von ,Verbesserung der Barrierefreiheit‘ zu sprechen, das ist blanker Hohn.“ Denn nach Überzeugung des Beiratsvorsitzenden ist damit die „Gefährdung für Rollstuhlfahrende, Menschen mit Rollator und Kindern mit Roller oder Fahrrad nicht nur zementiert, sondern noch verstärkt worden“,

Horst Kunz, Vorsitzender des Beirats für Menschen mit Behinderungen im Landkreis Peine. © Peine | Katja Beyrodt

„Das Gefälle im vorderen Teilstück vor der Einmündung der Straße ,Am Schützenplatz‘ beträgt neun Prozent – allein dadurch besteht bei Rollstuhlfahrenden nicht nur eine Kippgefahr, sondern auch eine beeinträchtigte Geschwindigkeitskontrolle“, schwant Kunz nichts Gutes. Durch den niveaugleichen Übergang mit Kurve auf die Straße entstehe erneut eine seitliche Kippgefahr: „Der Rollstuhlfahrende hat mitunter nicht genügend Bremsvermögen, um langsam über die Bodenvertiefung des Rinnsteins zu fahren.“ Die Norm schreibe ein Gefälle von höchstens sechs Prozent vor, hier seien es neun. Kunz: „Mit eiiner leichten Geländeanpassung von 15 bis 20 Zentimetern wäre es möglich gewesen, die Norm einzuhalten. Ist sie der Gemeindeverwaltung völlig unbekannt?“

„Gefährdung – HInweisschilder und Rückbau“

Unverzüglich müsse die Gemeinde auf diese Gefährdung für Rollstuhlfahrende und andere Verkehrsteilnehmer mit einem Hinweisschild auf dem Gehweg aufmerksam machen: „Zudem sollte sie die Gefahrenstelle schnellestens beseitigen, auch wenn das nochmal 7000 Euro kosten sollte.“ Taktile Leitlinien zur Überquerung der Straße ,Am Schützenplatz‘ an beiden Seiten der Einmündung hätten darüber hinaus ohne großen Mehraufwand für Menschen mit Sehbehinderung verlegt werden können. Kunz: „Damit wäre ein wichtiger Beitrag zum barrierefreien Wegenetz in Vechelde geleistet worden.“

Bei der Gehwegausbesserung sei der Kreis-Behindertenbeirat nicht beteiligt gewesen: „Weder bei den planenden, noch bei den ausführenden Kräften ist offenbar das notwendige Bewusstsein vorhanden“, ärgert sich der Vechelder: „Warum wird nicht jedes Vorhaben als Chance begriffen, alle Barrieren im Sinne barrierefreier Wegenetze zu beseitigen?“