Vechelde. Ein Leser hat den Wolf nahe Wedtlenstedt gefilmt: Der Wolfsberater bestätigt das und gibt den Menschen diese Tipps bei einer Begegnung.

Zuerst ist er nur schemenhaft auf der Straße zu sehen, dann aber am Straßenrand ziemlich deutlich – fast hat es den Anschein, als warte er dort, bis er gefilmt werde: Ein Leser hat unserer Redaktion ein selbst angefertigtes Video gemailt von seiner aufregenden Begegnung mit einem Wolf – gefilmt aus seinem Auto heraus zwischen Vechelade und Wedtlenstedt, informiert er. Kurzentschlossen schaut sich Lüder Richter aus Vöhrum, Wolfsberater im Landkreis Peine, gleich mehrmals den rund halbminütigen Streifen an, um ganz sicher zu sein – dann kommt er zum Schluss: „Ja, eindeutig, das ist ein Wolf.“

Lüder Richter, Wolfsberater aus Vöhrum. © FMN | Lüder Richter

Seit langem schon tummelt sich dieses hochbeinige Raubtier auch im Landkreis Peine – die Beweise sind seine Fährten, aber auch die von ihm gerissenen Wild- und Nutztiere (vor allem Schafe und Pferde). Dennoch sagt Richter: „Zunächst habe bei dem Video auch an einen Goldschakal gedacht, die sich ebenfalls in unserer Gegend aufhalten.“ Aber die seien kleiner als der Wolf; Wölfe seien zudem kräftiger. Also ist es ganz bestimmt Isegrim, der so vielen Menschen einen Schrecken einjagt. Dabei stellt der Vöhrumer fest: „In Deutschland ist bislang kein einziger Fall bekannt, dass ein Wolf einen Menschen angefallen, einen Menschen verletzt oder gar getötet hat.“ Dabei kennt Richter bereits etliche Videos und Wildtierkameras, die dieses Tier auch im Kreisgebiet zeigen – aber eben auch Aufnahmen, auf denen nur (streunende) Hunde zu sehen sind.

Wolf – so sollen wir Menschen uns verhalten

Für denWolfsberater ist das keine Überraschung: „Die Anzahl der Wölfe steigt – auch in Niedersachsen.“ Da sei es nur eine Frage der Zeit gewesen, wann dieser Hundeartige (gelblichgrau/graubraun/ dunkelgrau) im Landlreis Peine auftaucht. „Wir gehen jedoch davon aus, dass es sich dabei um Einzelgänger handelt“, hebt Richter hervor; ein Rudel sei im Kreisgebiet jedenfalls noch nicht gesichtet worden. Immer mehr Wölfe im Landkreis führten naturgemäß aber auch zu mehr Wild- und Nutztierrissen im Kreisgebiet – wobei Nutztierhalter Entschädigungszahlungen vom Staat für getötete Tiere erhalten.

Trotz seines schlechten Rufs – der „böse Wolf“ aus dem Märchen Rotkäppchen – ist es Richter daran gelegen, die Furcht zu nehmen. Jedenfalls gehört der Mensch nicht zu den Beutetieren dieses Fleischfressers, der zudem naturgemäß scheu ist. Sollte es in den Abend- und Nachtstunden – die bevorzugte Zeit des Wolfs für seine Streifzüge – doch zur Begegnung kommen, rät der Elektro-Ingenieur im Ruhestand: „Stehen bleiben, sich ruhig verhalten und gucken, was der Wolf macht.“ Oft genug verschwindet das Tier ganz von alleine; es könne aber auch sein, dass der Wolf ein paar Meter auf den Menschen zugeht: „Dann am besten sich rückwärts gehend langsam entfernen.“ Sollte der Wolf wider Erwarten bedrohlich nahe kommen, gilt: „Sich groß machen, Krach machen, gegebenenfalls zu einem Stock greifen.“ In keinem Fall dürfe man sich umdrehen und weglaufen, also dem Wolf seinen Rücken zeigen. „Dann reagieren Wölfe wie Hunde und laufen hinterher.“

