Bülten. In zwei Straßen lässt der Wasserverband diese Leitungen verlegen. Dabei soll es kaum Beeinträchtigungen geben – dank diesem Verfahren.

Bülten ist eine Baustelle – zumindest teilweise: Begonnen hat eine Fachfirma im Auftrag des Wasserverbands Peine mit der Erneuerung des Trinkwasserortsnetzes in zwei Straßen. „Rund 420 Meter neue Leitungen werden im Schmalen Weg und im Eilfacker verlegt“, informiert Verbandssprecherin Sandra Ramdohr: „Die Arbeiten sollen bis Ende Mai abgeschlossen sein.“ Rund 180.000 Euro investiert der Ver­band in dieses Infrastrukturprojekt.

Mit (spürbaren) Einschränkungen für den Verkehr und die Anlieger rechnen die Planer nicht, da die Firma mit einem grabenlosen Verfahren arbeiten kann. „Mit einer Spülbohrung zieht sie dabei das neue Rohr zwischen den einzelnen Baugruben ein“, beschreibt Sandra Ramdohr dieses „bewährte Verfahren“. Wenn der Baufortschritt es erfordere, könne es lediglich zu kurzen Einschränkungen für den Verkehr kommen, da die Leitungen im Straßenraum verlegt werden. Insgesamt halte die Fachfirma aber die Einschränkungen so gering wie möglich. Beim Anschluss der 18 Hausanschlüsse an den neuen Leitungsverlauf komme es zu einer kurzzeitigen Unterbrechung der Versorgung. Diese werde den betroffenen Anwohnern aber vorab von der Baufirma angekündigt, sodass man sich darauf einstellen könne.

Trinkwasserleitung – Wasserverband hat bereits investiert

Der Wasserverband Peine erneuert im Schmalen Weg und Eilfacker Leitungen aus den 1950er-Jahren. So sichert er nach eigenem Bekunden für Jahrzehnte guten Durchfluss und damit die Versorgungs­sicherheit kommender Generationen. 2023 hat der Verband ab dem Frühjahr in Bülten bereits rund 900 Meter der Trinkwasserleitung in der Teichstraße und angrenzenden Straßen erneuert, zudem ab dem Herbst 575 Meter im Wiesenweg und in einem Teil des Ostrings modernisiert.

