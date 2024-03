Ilsede. Zwar hatte die Techno-Party in der denkmalgeschützten Gebläsehalle laut Polizei nur rund 400 Gäste – doch sie hatten sehr viel Spaß.

Die Bässe dröhnen, der Boden bebt und zittert – vor allem im Backstage-Bereich hinter den Discjockeys (DJs): Die altehrwürdige Gebläsehalle – ein Baudenkmal – hat sich am Wochenende in einen „Techno-Tempel“ verwandelt. In eine „coole Location“ – so das anerkennende Lob von Gästen – für diese Monsterparty in der Nacht zum Sonntag. Oder so ausgedrückt: Früher haben sie in der 120 Jahre alten Gebläsehalle heiße Luft für die Roheisenproduktion der Ilseder Hütte erzeugt, jetzt konnten Techno-Fans – die meisten zwischen 25 und 35 Jahre alt – dort mal so richtig Dampf ablassen.

Party pur beim Techno-Festival in Groß Ilsede. © FMN | Harald Meyer

Nicht ohne Grund hat sich die „Construct Event GbR“ aus Hannover als Gastgeberin dieser „elektronischen Tanzveranstaltung“ für die „industrielle Atmosphäre“ in der Gebläsehalle auf dem Ilseder Hüttengelände entschieden: Immerhin bietet die Halle im Obergeschoss mit den tonnenschweren Turbinen am Boden und den Leitungen an der Decke aus alter Industriezeit Platz für bis zu 2000 Besucher. Im Untergeschoss (Foyer) sorgen Sitzgelegenheiten und Bar für genügend Raum zum Chillen. Genau dort haben es sich drei Jungs aus Celle gemütlich gemacht: „Kurz mal durchatmen“, erklärt einer von ihnen fast schon entschuldigend. Die Gebläsehalle als Location – das habe etwas, meint er anerkennend. Übers Internet hätten sie von der Party in Ilsede erfahren und haben eine halbe Weltreise auf sich genommen, um bei dem „Sector-Indoor-Festival“ dabei zu sein: mit der Bahn von Celle nach Hannover und weiter nach Peine, dann mit dem Shuttlebus nach Groß Ilsede zur Gebläsehalle. Allerdings: Seinen Namen – auch nur den Vornamen – will der Sprecher dieses Trios lieber nicht verraten. Hat er einen guten Ruf zu verlieren?

Techno-Party – „nur drei Straftaten“

Zwar haben die Drei aus Celle vorbildlich ihr Auto zu Hause gelassen, aber nicht wenige sind dann doch mit dem Fahrzeug angereist: Hannover, Hildesheim, Northeim – das sind einige Kennzeichen auf dem riesigen Parkplatz an der Gebläsehalle. Doch Vorsicht: Mit zehn Beamten ist die Polizei nach eigener Darstellung am Start gewesen, um ein Auge auf die Techno-Freaks zu werfen. Von 20 Uhr am Samstag bis 8 Uhr am Sonntag sind die Polizisten im Einsatz – das Fazit lautet: „Eine ruhige Party.“ Polizeihauptkommissar Lars Bollwien zählt die nur drei festgestellten Straftaten auf: je einmal Verstoß gegen das Betäubungsmittelgesetz, Fahren unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln sowie Fahren ohne Fahrerlaubnis (Führerschein). Zu Letzterem setzt Bollwien von der Polizei Peine hinzu: „Ein 17-Jähriger ohne Führerschein wollte mit dem Auto seines Vaters zur Party fahren“. Nebenbei: Den jungen Mann, der sich mit Betäubungsmitteln (Drogen) ans Steuer gesetzt hat, hat es richtig übel erwischt – die Polizei musste einen Rettungswagen rufen, der ihn ins Krankenhaus gebracht hat.

Haben alles im Griff: die Polizeibeamten bei der Techno-Party. © FMN | Harald Meyer

Dann setzt Bollwien hinzu: Nach ihrer Schätzung bei Besuchen in der Gebläsehalle gehe die Polizei von rund 400 Partygästen aus – „plus minus“. Das wären sehr deutlich weniger als die von der „Construct Event GbR“ angepeilten „bis zu 2000 Gäste“. Woran hat es gelegen? Am Ticket-Preis (39,90 Euro plus Vorverkaufsgebühr)? Oder doch an der (störenden) Nähe der Polizei, die unweit der Gebläsehalle ihr Zuhause hat? An der Kasse in der Gebläsehalle – Kondome gibt es dort umsonst – reagieren sie gelassen: Die Polizeistation in fußläufiger Nähe „interessiert uns nicht“. Und: „Wie die Leute hierherkommen, und was sie dabei haben, können wir nicht beeinflussen.“ Immerhin gibt es am Eingang strenge Kontrollen durch einen Security-Dienst.

Techno-Party – „keiner ist aggressiv“

Die, die dabei sind beim Festival, haben ihren Spaß: DJs wie Arman John, Riko, Caiva, Frederic und Kim Valmount sorgen dafür, dass sich Techno-Fans in Trance tanzen und so richtig abschalten. Wobei das italienische DJ-Duo „999999999“ – laut „Construct Event“ zwei „Weltstars des Techno-Kults“ – nach dem Zeitplan erst von 2.30 bis 4 Uhr am Sonntag auftreten sollten. Was ist so toll an Techno? „Die Gemeinschaft“, ist Teodora – stilecht in Schwarz gekleidet – überzeugt: „Alle hier sind positiv eingestellt, keiner ist gemein, keiner ist aggressiv.“ Beste Voraussetzung für eine friedliche Party, die es dann ja auch geworden ist in Groß Ilsede.

