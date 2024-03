Arnstadt.

„Sheffield Steel - A Tribute to Joe Cocker“ versteht sich als Verneigung vor dem Original. Sie spielten am Freitag im Arnstädter Theater die größte Erfolge, die der britische Rock- und Bluessänger gesungen hat. Dabei ist Stimme und Gestik von Sänger Reinhard „Sloopy“ Bialas nahe am Original, begleitet von zwei Backgroundsängerinnen und einer Bläsergruppe entfachte er ein musikalisches Feuerwerk im Theater, das er anerkennend als Puppenstube bezeichnete. Zuschauer tanzten neben den Sitzreihen, Handy-Lichter wurden geschwenkt und mitgesungen. Zur Besetzung gehörten Uwe Sill (git), Dieter Kozak (keys), Holger Losch (bass), Steff Aperdannier (drums), Thomas Seidel (sax), Klaus Heimann (trumpet), Martin Daughty (Posaune), Andrea Baas, Senta Kroll und Susanne Ulrich (backing voc.)