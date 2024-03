Peine. Beim ersten Mehrfamilienhaus auf dem Ex-Mälzerei-Gelände läuft der Innenausbau, dann folgen sechs Gebäude. So entstehen 174 Wohnungen.

Die Bauarbeiten am momentan größten Wohnungsbauprojekt in der Stadt Peine auf dem Gelände der ehemaligen Mälzerei Heine schreiten voran: Das erste der sieben Gebäude an der Theodor-Heuss-Straße (Nahe Friedrich-Ebert-Platz) ist im Rohbau fertiggestellt – das berichtet die DFK Group aus Kaltenkirchen bei Hamburg als Investor dieses Millionenvorhabens. Der DFK-Vorstandsvorsitzende Valeri Spady betont: „Wir liegen mit den Arbeiten genau im Zeitplan. Die Gebäudehülle am ersten Mehrfamilienhaus ist geschlossen, der Innenausbau läuft.“ Die Malerarbeiten seien weitestgehend fertiggestellt, aktuell würden die Fliesen verlegt.

Zurzeit stellt sich das erste der beiden Mehrfamilienhäuser an der Theodor-Heuss-Straße in Peine noch so dar. © FMN | Harald Meyer

Dieses im Bau befindliche Gebäude ist das erste von zwei großen Mehrfamilienhäusern auf dem Gelände. Sobald es fertiggestellt ist, beginnt die Errichtung des zweiten Mehrfamilienhauses. Beide Gebäude befinden sich direkt an der Theodor-Heuss-Straße. Im hinteren Teil des Grundstücks werden anschließend fünf Stadtvillen hochgezogen. Insgesamt entstehen also laut Spady in unmittelbarer Nähe zum Friedrich-Ebert-Platz 174 Eigentumswohnungen (alle KfW-Effizienzhaus 55): „Sie bieten Wohnungen von 34 bis zu 100 Quadratmetern.“ Alle verfügen über einen Balkon oder eine Terrasse.

Millionenprojekt – doppelstöckige Tiefgaragen

Eine Besonderheit des neuen Wohnquartiers sind die zwei großen Tiefgaragen. Valeri Spady berichtet: „Sie machen es möglich, dass sich fast alle PKW-Stellplätze für die Wohnungen unter der Erde befinden.“ Im Außenbereich seien lediglich einige Parkplätze für Besucher geplant: „Durch die doppelstöckig angelegten Tiefgaragen bietet das Quartier mehr als einen Parkplatz pro Wohnung.“ Zu den Stadtvillen hebt der Vorstandsvorsitzende hervor: „Dort gibt es Wohnungen, die zwischen 90 und 100 Quadratmeter Fläche auf zwei Etagen bieten – denkbar für die Kombination von Wohnen und Arbeiten unter einem Dach.“

Blick zurück auf den Abriss der Mälzerei Heine in Peine im Jahr 2018 (Archivfoto). © Thomas Stechert

Seit rund fünf Jahren ist die DFK mit dem Projekt beschäftigt, wobei die Bauarbeiten erst im Juni 2022 gestartet seien. Valeri Spady begründet das mit dem Genehmigungsverfahren: „Die Bearbeitung durch die Verwaltung (Landkreis: Anmerkung der Redaktion) hat deutlich mehr Zeit in Anspruch genommen als bei allen anderen Projekten, die wir in Deutschland bauen oder sanieren.“ Zudem hätten sich die Bauarbeiten verzögert, da zunächst ein Archäologe das komplette Gelände untersucht habe: „Dabei fand er Hinweise auf das erste DorfPeine.“

Millionenpojekt – wie geht es weiter?

Das Großprojekt an der Theodor-Heuss-Straße ist für die DFK Group nicht die erste Investition in Peine. In den vergangenen Jahren hat das Unternehmen nach eigenen Angaben sowohl Bestandsgebäude in der Innenstadt erworben, saniert und veräußert, als auch drei neue Gebäude mit insgesamt 30 Wohnungen am Nachtigallenweg errichtet. Ob der Investor in Zukunft weiter in Peine aktiv wird, lässt Valeri Spady offen: „Wir sind mit der Theodor-Heuss-Straße noch zwei bis drei Jahre beschäftigt, dann wird sich zeigen, wie es weitergeht.“