Ilsede. Laut Promoter legen bekannte Discjockeys – darunter „999999999“ – in der Ilseder Gebläsehalle auf. Bis zu 2000 Gäste sind zu erwarten.

Für Techno-Fans ein absolutes Muss: Am Samstag, 16, März, steigt in der Gebläsehalle auf dem Ilseder Hüttengelände das zweite Techno-Festival. Doch aufgepasst: Nur wenige Meter entfernt – ebenfalls auf dem Hüttengelände – befindet sich die Ilseder Polizeistation. Und die Beamten werfen erfahrungsgemäß bei solchen Veranstaltungen ein genaues Auge auf die Gebläsehalle.

Beste Voraussetzungen bietet die Gebläsehalle für das Techno-Festival. © FMN | Construct Event

Aber zurück zum Spaß: Beim zweiten Festival („Sector“) in dieser jahrhundertealten Industriekathedrale garantieren international bekannte Discjockeys (DJs/„Headliner“) wie „999999999“, Cloudy und Adrián Mills für Stimmung: Dessen ist sich die Construct Event GbR, eine Eventmanagement-Firma aus Hannover, als Promoterin sicher. Bis zu 2000 Gäste erwartet sie zum Spektakel.

Techno-Festival – Polizei hat Event im Blick

Doch Vorsicht: Die Polizei ist vor Ort und wird das Event genau im Blick haben – und das schließt Alkohol- und Drogenkonsum ausdrücklich mit ein. Nicht ohne Hintergedanken sind in dieser Techno-Nacht mehrere Shuttlebusse im Einsatz, die kostenlos für die Besucher zwischen Peiner Bahnhof und der rund sieben Kilometer entfernten Gebläsehalle pendeln: also das Auto besser zu Hause stehen lassen, sonst könnte es ein ganz böses Erwachen geben.

Jahrhundertealt ist die Gebläsehalle auf dem Ilseder Hüttengelände. © Peine | Harald Meyer

Die Construct Event GbR – nach eigenem Bekunden „junge Festivalmacher“ – planen haben bereits seit mehreren Monaten an dieser elektronischen Tanzveranstaltung geplant: „Ein regionaler Technikdienstleister, mehrere Bühnenbildner und Mediengestalter sind beteiligt.“ Die GbR, die unter anderem das Waves-Open-Air-Festival im Spaßbad Wedemark (Region Hannover) ausrichte, haben nach einem Ort für Indoor-Veranstaltungen gesucht und sei bei der Gebläsehalle fündig geworden: „Im März 2022 haben wir das Techno-Festival ,Sector‘ erstmalig dort veranstaltet“ – wegen Corona in abgespeckter Version. Eike Grimmelt, einer der Veranstalter, lobt: „Die Gebläsehalle ist ein monumentales Bauwerk. Wir waren von dem ersten Moment begeistert – eine großartige Location mit einzigartigem Ambiente, perfekt für unser Vorhaben.“ Und bietet eben Platz für 2000 Besucher.

Techno-Festival – hier gibt es Karten

Auf der Festival-Stage im Obergeschoss der Halle spielen außer international bekannten DJs der elektronischen Musikszene Künstler aus Braunschweig und Hannover wie Arman John, Kim Valmount und riko. Mit dem italienischen DJ-Duo „999999999“ seien zwei „Weltstars des Technokults“ dabei. Die Bühne werde mit einer erstklassigen Beschallungsanlage einer österreichischen Firma ausgestattet. Zusätzlich sei ein spezielles Bühnenbild mit vielen Lichtinstallationen sowie mehreren Nebel- und Flammenwerfern geplant. Im Untergeschoss und auf dem Außengelände gibt es Chillout-Bereiche. „Nachdem das erste Sector-Festival im März 2022 noch unter Corona-Auflagen durchgeführt werden musste und die Gebläsehalle anschließend zur Flüchtlingsunterkunft umfunktioniert wurde, begeistert es umso mehr, die Veranstaltungslocation wieder ohne Einschränkungen als einzigartige Techno-Kulisse nutzen zu können - Endlich wieder feiern!“, freut sich Kristian Grube, ebenfalls Veranstalter des Techno-Spektakels.

Das Techno-Festival in der Groß Ilseder Gebläsehalle (Ilseder Hütte 14, 31241 Ilsede) steigt am Samstag, 16. März, um 19 Uhr, bis Sonntag, 17. März, um 7 Uhr. Die Tickets gibt es auf der Webseite des Veranstalters (www.sector-event.de) für 39,90 zuzüglich Vorverkaufsgebühr. Der Einlass in die Gebläsehalle ist ab dem 18. Lebensjahr möglich

