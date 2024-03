Wolfsburg. Die Natur holt sich den einstigen Romantikpark Landleben in Warmenau zurück. Frosch, Kröte und Fledermaus erschweren Investitionen.

Was lange währt, wird nicht immer gut. Für den brachliegenden Romantikpark Landleben in Warmenau gab es große Pläne. Ein Braunschweiger Investor wollte dort den futuristischen Einkaufs- und Freizeitkomplex Schöne Heide bauen, und die Karls-Erlebnisdorf-Kette hatte Interesse, ein Wolfsburger Erdbeerdorf zu eröffnen. Doch aus alldem ist bislang nichts geworden, und inzwischen tummeln sich auf dem Gelände streng geschützte Tiere.

Um das ehemalige Rauchhaus, das Fischhaus, die Scheune und die anderen Gebäude haben sich seit dem Landleben-Aus im Jahr 2013 Knoblauchkröten, Laubfrösche, Fledermäuse, geschützte Vögel und andere Tierarten angesiedelt. Schon die Kröten und Frösche dürfen laut Bundesnaturschutzgesetz nicht gefangen, verletzt oder getötet werden. Auch ist es verboten, sie zu beunruhigen.

Im Wolfsburger Landleben-Park haben sich streng geschützte Arten angesiedelt

Die Knoblauchkröte gehört zu den geschützten Arten auf der ehemaligen Landleben-Anlage in Wolfsburg-Warmenau. © Karl-Ernst Hueske | Karl-Ernst Hueske

Dass dort künftig ein Hotel steht, ein Einkaufskomplex brummt und sich Erdbeerkarussells drehen, wird unter diesen Umständen selbst bei anhaltendem Interessen der Investoren schwer vorstellbar. Erster Stadtrat Kai-Uwe Hirschheide beantwortete am Mittwoch im Rat zusammen mit dem Wirtschaftsdezernenten Jens Hofschröer eine CDU-Anfrage zum Landleben. Er erklärte, es könne sein, dass in Teilbereichen keine bauliche Entwicklung möglich ist. „Vielleicht sind andere Entwicklungen denkbar“, so Hirschheide.

Auch Zwischennutzungen wären nur unter bestimmten Bedingungen möglich. Zwar dürften wieder eine Bäckerei und ein Restaurant in die ehemaligen Landleben-Gebäude einziehen, diese Nutzung ist nach dem alten Bebauungsplan immer noch genehmigt. Von den angrenzenden Außenflächen aber könnten nur Teilbereiche genutzt werden. „Dann aber unter Beachtung artenschutzrechtlicher Vorgaben der Unteren Naturschutzbehörde“, wie die Dezernenten erklärten.

Bauleitplanung für Schöne Heide und Karls Erlebnisdorf in Wolfsburg liegt brach

Dass sich auf dem Gelände trotz recht konkreter Pläne für die Schöne Heide und dem Start der Bauleitplanung im Jahr 2020 immer noch nichts getan hat, liegt nach den Erläuterungen von Jens Hofschröer an der schwierigen Gesamtsituation. „Das Bauleitplanverfahren inklusive der Erarbeitung erforderlicher Gutachten und Voruntersuchungen wurde begonnen, verzögerte sich jedoch investorenseitig unter anderem infolge der Pandemiesituation und nachgelagerter Krisen“, so der Wirtschaftsdezernent und Geschäftsführer der Wolfsburg Wirtschaft und Marketing Gesellschaft (WMG).

Kai-Uwe Hirschheide sagte, die Bauleitplanung für das ehemalige Landleben sei nicht weitergeführt worden. „Weil das Projekt als solches nicht im Raum steht.“ Hofschröer erläuterte, dass künftige Nutzungen auch mit den Gewerbegebietsentwicklungen und weiteren Planungen in Kästorf und Warmenau in Einklang gebracht werden müssten.

Angelika Jahns findet Zustand des ehemaligen Landlebens in Wolfsburg „katastrophal“

Die CDU-Ratsfrau und Ortsbürgermeisterin von Warmenau, Angelika Jahns, hatte in der Ratssitzung unter anderem wissen wollen, ob es konkrete Planungen für eine Nachnutzung gibt und ob andernfalls Zwischennutzungen genehmigt werden könnten. Sie bedauert, dass der Zustand der Gebäude und des Geländes inzwischen „katastrophal“ sei. „Vandalismus und Vernachlässigung durch fehlende Pflege haben das Übrige dazu beigetragen“, sagte sie und regte eine Zwischennutzung an, „um diesen unhaltbaren Zustand zu beenden“.

Die Antworten der Stadträte ernüchterten sie offenkundig. „Das bringt uns im Moment natürlich auch nicht so viel weiter“, lautete Jahns‘ Fazit.

Mehr wichtige Nachrichten aus Wolfsburg lesen:

Täglich wissen, was in Wolfsburg passiert: