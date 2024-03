Wolfsburg. Eine Lücke von gut 80 Millionen Euro klafft im Wolfsburger Haushalt für 2024. Nicht alle Fraktionen tragen diese Planung mit.

Im Finanzausschuss stand die Wolfsburger CDU-Fraktion mit ihrer Zustimmung zum Haushalt 2024 noch allein auf weiter Flur. In der Ratssitzung war das am Mittwoch anders. Da fassten CDU, SPD und PUG gemeinsam den Haushaltsbeschluss für einen Etat, in dem die geplanten Ausgaben die Einnahmen um 80,7 Millionen Euro übersteigen.

Wolfsburger Haushalt 2024 weist 80-Millionen-Euro-Defizit auf

Die SPD konnte im Laufe der Haushaltsberatungen zahlreiche Anliegen durchsetzen. Dennoch ging der Vorsitzende der größten Ratsfraktion den Oberbürgermeister hart an: Hans-Georg Bachmann warf Dennis Weilmann fehlenden Gestaltungswillen vor und drohte, so einen „uninspirierten Haushaltsplan“ nicht noch einmal mitzutragen. „Ich sehe keine zielgerichteten und wirksamen Einsparbemühungen“, kritisierte er. Und: „Wir erkennen keinen roten Faden, der der aktuellen Situation unserer Stadt gerecht wird.“

Der Spagat zwischen sinnvollen und notwendigen Investitionen – fast 99 Millionen sind dafür eingeplant – auf der einen Seite und Einsparmaßnahmen auf der anderen Seite sei nicht leicht, aber für 2024 gelungen, befand dagegen der CDU-Fraktionsvorsitzende Christoph-Michael Molnar. Er hob hervor, was unter dem CDU-OB bereits unternommen wurde, um die finanzielle Zukunft der Stadt zu sichern. „Es wurden unter anderem in den Jahren seit dem Amtsantritt von Dennis Weilmann als Oberbürgermeister keine zusätzlichen Stellen geschaffen.“ Molnar warf Bund und Land mangelnde Unterstützung der Kommunen vor.

Wolfsburger Haushalt 2024: 99 Millionen Euro sind für Investitionen eingeplant

641 Millionen Euro kann die Kommune laut Haushaltsplan im laufenden Jahr ausgeben. Die erwarteten Einnahmen von rund 560 Millionen Euro bleiben dahinter weit zurück. Weilmann hob in einer nach der Ratssitzung verschickten Pressemitteilung hervor, dass es trotz massiver Preissteigerungen und Tariferhöhungen bei den Ausgaben kaum Zuwächse gegeben habe. „Es wird dennoch in der Folge notwendig sein, die Konsolidierung konsequent weiter zu verfolgen, um die Fehlbeträge entscheidend zu verringern – insbesondere vor dem Hintergrund, dass die Gewerbesteuereinnahmen als größte Einnahmequelle deutlich geringer ausfallen werden als in der Vergangenheit“, so der Oberbürgermeister.

Den Gewerbesteuer-Hebesatz hat der Rat zum Leidwesen der Grünen nicht erhöht. Im Gegensatz zur Grundsteuer B. Die größten Ausgaben hat die Kommune im Sozialbereich. Sie belaufen sich auf 99 Millionen Euro, gefolgt von den Ausgaben des Geschäftsbereichs Jugend, der auf 61 Millionen Euro kommt. Wo dieses Geld hingeht, soll Dezernentin Iris Bothe in Kürze in einem Workshop offenlegen. Die CDU hofft, dass sich das Defizit der Jugendhilfe in Zukunft verringern lässt. „Das sollte ein Beispiel für alle defizitären Teilhaushalte sein“, sagte Fraktionschef Molnar.

SPD, CDU und PUG tragen den Wolfsburger Haushalt mit

Das größte Investitionsprojekt 2024 ist die in Bau befindliche neue Feuerwache an der Dieselstraße. 18 Millionen Euro sollen dafür in diesem Jahr abfließen. Für die Wolfsburger Schulen sind 16 Millionen Euro eingeplant. Mit 15 Millionen Euro folgt der Glasfaserausbau auf Platz 3.

Beim Neubau der Feuerwache, der die Stadt in den kommenden Jahren weit über 100 Millionen Euro kosten dürfte, hätte man nach Meinung der Gruppe Grüne/FDP/Volt rund 40 Millionen Euro einsparen können. Auch mit der geplanten Sanierung des Badelandes und der Erhöhung der Grundsteuer ist die Gruppe so nicht einverstanden. Sie lehnte den Haushalt 2024 ab.

Grüne, FDP, Volt und AfD lehnen Haushalt 2024 ab

Auch die AfD stimmte dagegen. Der Fraktionsvorsitzende Thomas Schlick arbeitete sich in seiner Haushaltsrede vor allem an der SPD ab. „Die beste Maßnahme, die der Stadt Wolfsburg helfen würde, wäre Ihnen die Entscheidungsgewalt abzunehmen“, bilanzierte er. Aber die Wähler, so Schlick im weiteren Verlauf der Debatte, würden schon noch für andere Mehrheitsverhältnisse sorgen. Dann würden in den vergangenen Jahren abgelehnte AfD-Anträge neu diskutiert.

Detlef Barth, der seit vielen Jahren für die PUG im Finanzausschuss sitzt, warf Schlick vor, dass die AfD weder Haushaltsanträge gestellt noch sich aktiv an den Finanzberatungen in den Ausschüssen beteiligt habe. „Bis zum heutigen Tag.“

Der PUG-Fraktionsvorsitzende Andreas Klaffehn hatte die Herausforderungen an die klamme Kommune zuvor in seiner Haushaltsrede mit den Abenteuern eines Raumschiffs verglichen, in denen ein Haushaltsloch die finanzielle Galaxie bedroht und der Rat in eine neue Dimension vorstoßen muss. „In dieser neuen Dimension wird es darum gehen, das Geld, das wir nicht haben, nicht auszugeben“, verdeutlichte Klaffehn. „Diese Dimension nennt man Realismus.“

